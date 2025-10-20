У Чехії вимагали анулювати результати виборів, стверджуючи, що Чехії не існує

Верховний адміністративний суд Чехії відхилив скаргу на результати виборів усіх депутатів в Устецькому краї, де заявник посилався на твердження, нібито незалежної Чеської Республіки ніколи не існувало.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Позивач у справі вимагав визнання недійсними виборів усіх депутатів в Устецькому краї під час виборів до нижньої палати парламенту 3-4 жовтня, назвавши весь виборчий процес нікчемним.

На його думку, оскільки Чеська Республіка як самостійна держава взагалі не була створена, не може існувати і чеське громадянство, а виборці на дільницях показували документи, які є "юридично недосконалими і недійсними через відсутність автентичності та правдивості".

Верховний адміністративний суд Чехії у своєму рішенні назвав аргументацію заявника "повністю помилковою".

Суд також порадив чоловікові "ознайомитися з відповідною інформацією, з якої він отримав би хоча б елементарні знання про існування держави, громадянином якої він є, і, маючи ці знання, не поширював би подібні нісенітниці".

"Чеська Республіка як незалежна, демократична і правова держава існує, визнається міжнародним співтовариством і має громадян, які скористалися своїм активним і пасивним виборчим правом на виборах до Палати депутатів", – ідеться у рішенні суду.

Нагадаємо, за підсумками парламентських виборів у Чехії 3-4 жовтня найбільше голосів здобула популістська партія експрем’єра Андрея Бабіша ANO, з результатом 34.5%.

