В Чехии требовали аннулировать результаты выборов, утверждая, что страны не существует

Верховный административный суд Чехии отклонил жалобу на результаты выборов всех депутатов в Устецком крае, где заявитель ссылался на утверждение, якобы независимой Чешской Республики никогда не существовало.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Истец по делу требовал признания недействительными выборов всех депутатов в Устецком крае во время выборов в нижнюю палату парламента 3-4 октября, назвав весь избирательный процесс ничтожным.

По его мнению, поскольку Чешская Республика как самостоятельное государство вообще не была создана, не может существовать и чешское гражданство, а избиратели на участках показывали документы, которые являются "юридически несовершенными и недействительными из-за отсутствия подлинности и правдивости".

Верховный административный суд Чехии в своем решении назвал аргументацию заявителя "полностью ошибочной".

Суд также посоветовал мужчине "ознакомиться с соответствующей информацией, из которой он получил бы хотя бы элементарные знания о существовании государства, гражданином которого он является, и, имея эти знания, не распространял бы подобные глупости".

"Чешская Республика как независимое, демократическое и правовое государство существует, признается международным сообществом и имеет граждан, которые воспользовались своим активным и пассивным избирательным правом на выборах в Палату депутатов", – говорится в решении суда.

Напомним, по итогам парламентских выборов в Чехии 3-4 октября больше всего голосов получила популистская партия экс-премьера Андрея Бабиша ANO, с результатом 34.5%.

