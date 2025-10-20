Прем'єр Баварії закликає до обмежень на в'їзд молодих українців

У зв'язку зі збільшенням кількості молодих людей з України, які шукають захисту, прем'єр Баварії Маркус Зьодер пропонує ввести обмеження на в'їзд.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Після засідання виконавчого комітету партії в Мюнхені Зьодер зазначив, що після нещодавнього послаблення правил виїзду з України "дуже багато молодих чоловіків, зокрема, розглядають можливість приїзду до Німеччини, до всієї Європи".

За його словами, необхідно "ефективно обмежити цей доступ і тут".

Він додав, що молоді люди повинні виконувати свій військовий обов'язок в Україні і захищати і обороняти свою країну.

Зьодер також закликав скасувати українським біженцям виплату соцдопомоги "бюргергельд", яку надають тим, хто шукає роботу, або тим, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.

Він висловлював переконання, що через соцвиплати багато українців не хочуть працевлаштуватись у Німеччині.

Як повідомлялося, більшість німців виступають проти грошових виплат українським біженцям, і водночас – за повернення чоловіків призовного віку до України.

Нагадаємо, після пом'якшення Україною правил виїзду з країни для чоловіків віком від 18 до 22 років кількість молодих українців, які приїжджають до Німеччини, зросла вдесятеро.