Премьер Баварии призывает к ограничениям на въезд молодых украинцев

В связи с увеличением количества молодых людей из Украины, которые ищут защиты, премьер Баварии Маркус Зёдер предлагает ввести ограничения на въезд.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

После заседания исполнительного комитета партии в Мюнхене Зёдер отметил, что после недавнего ослабления правил выезда из Украины "очень много молодых мужчин, в частности, рассматривают возможность приезда в Германию, во всю Европу".

По его словам, необходимо "эффективно ограничить этот доступ и здесь".

Он добавил, что молодые люди должны выполнять свой воинский долг в Украине и защищать и оборонять свою страну.

Зёдер также призвал отменить украинским беженцам выплату соцпомощи "бюргергельд", которую предоставляют тем, кто ищет работу, или тем, чьего дохода не хватает для самообеспечения.

Он выражал убеждение, что из-за соцвыплат многие украинцы не хотят трудоустроиться в Германии.

Как сообщалось, большинство немцев выступают против денежных выплат украинским беженцам, и одновременно – за возвращение мужчин призывного возраста в Украину.

Напомним, после смягчения Украиной правил выезда из страны для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет количество молодых украинцев, которые приезжают в Германию, выросло в десять раз.