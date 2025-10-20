СМИ: Италия готова присоединиться к механизму закупки американского оружия для Украины

Италия непублично выразила готовность оплатить закупку американского оружия для Украины в рамках специальной программы закупок PURL, которая действует под эгидой НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации Bloomberg, итальянский министр обороны Гвидо Крозетто заявил о готовности Италии присоединиться к механизму PURL на встрече руководителей Минобороны стран НАТО на прошлой неделе.

Источники агентства пояснили, что Италия, которая изначально выступала против участия в программе, изменила позицию частично из-за опасений, что может оказаться отстраненной в случае преобладания вклада отдельных государств-членов.

Италия разработала не менее 10 пакетов военной помощи для Украины, содержание которых засекречено. Известно, что среди них есть средства противовоздушной обороны, в частности батарея SAMP/T.

Напомним, в рамках программы PURL, инициированной президентом Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в июле 2025 года, союзники НАТО покупают американское оружие для Украины.

На прошлой неделе в рамках встречи министров обороны государств Альянса стало известно о присоединении к программе подавляющего большинства членов НАТО.

По данным СМИ, те государства, которые еще не участвуют в программе PURL, находятся под значительным давлением.