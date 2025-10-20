Фіцо обурився виключенням його партії з групи європейських соціалістів і згадав про геїв

Після одностайного виключення партії Smer Роберта Фіцо з Партії європейських соціалістів (PES) голова словацького уряду заявив, що ця партія повинна бути перейменована на "Партію європейських гомосексуалів і підбурювачів війни".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Фіцо сказав, що Smer мав багаторічні суперечки з Партією європейських соціалістів і назвав останні два роки, коли членство партії було призупинене, "втраченим часом".

"Саме брюссельська Партія європейських соціалістів своєю програмою буквально знищила справжню лівицю в окремих країнах-членах ЄС", – сказав голова словацького уряду.

На думку Фіцо, відповідальність за цей стан речей несуть також окремі національні ліві партії, які безкритично перейняли брюссельську програму, яка, за його словами, "має відлякувати кожного нормального лівого".

"Партія європейських соціалістів повинна перейменуватися на Партію європейських гомосексуалів і підбурювачів до війни", – додав словацький премʼєр.

Головна лівоцентристська політична сім'я Європи минулої пʼятниці вигнала партію прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Раніше членство партії Фіцо в лавах європейських соціалістів було призупинене.