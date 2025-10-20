Фицо возмутился исключением его партии из группы евросоциалистов и вспомнил о геях

После единогласного исключения партии Smer Роберта Фицо из Партии европейских социалистов (PES) глава словацкого правительства заявил, что эта партия должна быть переименована в "Партию европейских гомосексуалов и подстрекателей к войне".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Фицо сказал, что Smer имела многолетние споры с Партией европейских социалистов и назвал последние два года, когда членство партии было приостановлено, "потерянным временем".

"Именно брюссельская Партия европейских социалистов своей программой буквально уничтожила настоящую левицу в отдельных странах-членах ЕС", – сказал глава словацкого правительства.

По мнению Фицо, ответственность за это положение вещей несут также отдельные национальные левые партии, которые безкритично переняли брюссельскую программу, которая, по его словам, "должна отпугивать каждого нормального левого".

"Партия европейских социалистов должна переименоваться в Партию европейских гомосексуалистов и подстрекателей к войне", – добавил словацкий премьер.

Главная левоцентристская политическая семья Европы в минувшую пятницу изгнала партию премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Ранее членство партии Фицо в рядах европейских социалистов было приостановлено.