У Фінляндії висунули звинувачення чоловіку, який переслідував експрем'єрку

У Фінляндії прокурор висунув обвинувачення переслідувачу експрем'єрки Санни Марін.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Чоловіка звинувачують у переслідуванні та порушенні громадського порядку. Обвинуваченому 36 років. Він неодноразово стежив за колишньою главою кабміну, а в грудні минулого року спробував наблизитися до Санни Марін.

22 грудня, напередодні Різдва, він підійшов до її дверей і подзвонив у дзвінок. Чоловік також спробував проникнути всередину.

"Він дзвонив у дзвінок, стукав, намагався відкрити поштову скриньку і самі двері. Також він намагався щось сказати і цілував дверне вічко", – повідомляється в рішенні повітового суду Гельсінкі.

Переслідувача затримали поруч із будинком, після чого його помістили під варту. Попереднє розслідування не виявило мотиву переслідування, а сам чоловік заперечує свою провину. За його словами, він просто перебував у районі проживання політика.

Експрем'єрка розповіла, що вперше побачила цього чоловіка в листопаді 2024 року. За її словами, чоловік побіг за нею і спробував зупинити, при цьому він вигукував щось услід політику.

На початку грудня вона подала заяву в поліцію з проханням видати заборонний ордер щодо чоловіка. Поліцейські виконали прохання, і ордер набув чинності 10 січня.

17 січня повітовий суд Гельсінкі ухвалив обмежити свободу чоловіка строком на рік.

Йому також висунуто обвинувачення у скоєнні аналогічних злочинів щодо іншої жінки.