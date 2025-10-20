В Финляндии предъявили обвинение мужчине, который преследовал экс-премьера

В Финляндии прокурор предъявил обвинение преследователю экс-премьера Санны Марин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Мужчину обвиняют в преследовании и нарушении общественного порядка. Обвиняемому 36 лет. Он неоднократно следил за бывшей главой кабмина, а в декабре прошлого года попытался приблизиться к Санне Марин.

22 декабря, накануне Рождества, он подошел к ее двери и позвонил в звонок. Мужчина также попытался проникнуть внутрь.

"Он звонил в звонок, стучал, пытался открыть почтовый ящик и саму дверь. Также он пытался что-то сказать и целовал дверной глазок", – сообщается в решении уездного суда Хельсинки.

Преследователя задержали рядом с домом, после чего его поместили под стражу. Предварительное расследование не выявило мотива преследования, а сам мужчина отрицает свою вину. По его словам, он просто находился в районе проживания политика.

Экс-премьер рассказала, что впервые увидела этого мужчину в ноябре 2024 года. По ее словам, мужчина побежал за ней и попытался остановить, при этом он выкрикивал что-то вслед политику.

В начале декабря она подала заявление в полицию с просьбой выдать запретительный ордер в отношении мужчины. Полицейские выполнили просьбу, и ордер вступил в силу 10 января.

17 января уездный суд Хельсинки постановил ограничить свободу мужчины сроком на год.

Ему также предъявлено обвинение в совершении аналогичных преступлений в отношении другой женщины.