Во Франции пронесся торнадо: есть погибший и раненые
Новости — Вторник, 21 октября 2025, 08:45 —
Во французском департаменте Валь-д'Уаз пронесся смертоносный торнадо, в результате которого погиб один человек, а также были значительно повреждены дома.
Об этом пишет Le Parisian, передает "Европейская правда".
Вечером 20 октября во французском департаменте Валь-д'Уаз пронесся смертоносный торнадо, который нанес значительный ущерб нескольким городам, в частности Обонну, Франконвилю и Эрмону.
По данным префектуры, в результате бури погиб один человек, еще четверо получили серьезные травмы. В настоящее время информация об обстоятельствах гибели не предоставляется.
В результате сильных порывов ветра в Эрмоне обрушились три строительных крана, на месте происшествия было мобилизовано 80 пожарных и 50 полицейских.
В префектуре был открыт оперативный центр для координации мер безопасности и спасательных операций.
Весной север Италии накрыла непогода, в более чем 100 муниципалитетах был объявлен высший уровень опасности из-за наводнений.
В результате непогоды в Италии были жертвы: автомобиль вместе с пассажирами провалился в промоину на дороге.