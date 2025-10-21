Во Франции пронесся торнадо: есть погибший и раненые

Во французском департаменте Валь-д'Уаз пронесся смертоносный торнадо, в результате которого погиб один человек, а также были значительно повреждены дома.

Об этом пишет Le Parisian, передает "Европейская правда".

Вечером 20 октября во французском департаменте Валь-д'Уаз пронесся смертоносный торнадо, который нанес значительный ущерб нескольким городам, в частности Обонну, Франконвилю и Эрмону.

Фото: Le Parisian

По данным префектуры, в результате бури погиб один человек, еще четверо получили серьезные травмы. В настоящее время информация об обстоятельствах гибели не предоставляется.

В результате сильных порывов ветра в Эрмоне обрушились три строительных крана, на месте происшествия было мобилизовано 80 пожарных и 50 полицейских.

В префектуре был открыт оперативный центр для координации мер безопасности и спасательных операций.

