В Польше задержали восьмерых человек, которые могли готовить диверсии

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании нескольких человек по подозрению в подготовке диверсий.

Об этом он написал утром 21 октября в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Туск заявил, что агентство внутренней безопасности в сотрудничестве с другими службами недавно задержало восемь человек в разных частях страны по подозрению в подготовке диверсий.

Польский премьер отметил, что в настоящее время дело находится на стадии рассмотрения, продолжаются дальнейшие оперативные мероприятия.

В сообщении Туска не раскрывается, в чем именно заключались запланированные диверсии. Он также не пояснил, на каком этапе находились подготовительные работы к этим мероприятиям.

В августе в Польше выдвинули обвинения гражданину Беларуси, который хотел сотрудничать с белорусским КГБ и участвовать в диверсиях на территории ЕС.

Сообщалось также, что выдвинули обвинения в адрес 27-летнего колумбийца, который может стоять за двумя поджогами в Польше.

После этого Туск заявил, что власти будут действовать безжалостно против тех, кто планирует дестабилизировать ситуацию в стране.