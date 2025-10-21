Укр Рус Eng

Осужденный экс-президент Франции Саркози отправляется в тюрьму

Новости — Вторник, 21 октября 2025, 09:14 — Мария Емец

Экс-президент Франции Николя Саркози отныне начинает отбывать присужденный ему срок лишения свободы в парижской тюрьме La Santé.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

С 21 октября Саркози прибудет в тюрьму La Santé в районе Монпарнас, на юге Парижа, чтобы отбывать свой 5-летний срок по приговору по "ливийскому" делу.

Директор тюрьмы Себастьен Ковель рассказал, что Саркози будет находиться в камере один. У него будет возможность дважды в день выходить на прогулку и посещать зал досуга, но всегда без контактов с другими людьми.

Такой режим выбрали из соображений безопасности для Саркози. Директор тюрьмы говорит, что это не уникальный случай и такой режим есть для сотен других заключенных.

Саркози сам прибудет в тюрьму, после чего должен будет пройти стандартную процедуру приема с отпечатками пальцев, фото, присвоением номера, сдачей запрещенных предметов и подробным досмотром, предусматривающим раздевание. После этого ему выдадут пакет со всеми необходимыми вещами – бельем, одеждой, посудой, гигиеническими средствами.

В 8:30 в Париже собирается демонстрация солидарности с Саркози, организованная по инициативе его сыновей.

В пятницу действующий президент Эмманюэль Макрон принял Саркози в Елисейском дворце.

Напомним, 25 сентября суд во Франции признал частично виновным Саркози в так называемом "ливийском деле" – о принятии средств на избирательную кампанию от покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Суд постановил, что Саркози должен отбыть 5 лет заключения.

Парижский суд постановил, что приговор вступает в силу немедленно, а не приостановил его до апелляции, ссылаясь на "серьезность нарушения общественного порядка, вызванного преступлением". Саркози было предоставлено 18 дней после вынесения решения на "организацию своей профессиональной жизни".

