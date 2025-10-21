ЗМІ: у ЄС наблизилися до згоди для "репараційної позики" Україні

Бельгія нібито погодилася не блокувати ідею ЄС щодо "репараційної позики" Україні з використанням заморожених російських активів, у зв’язку з чим Євросоюз тепер зможе перейти до практичних кроків.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Після сигналу від Бельгії про те, що вона не буде ставати на шляху ідеї з "репараційною позикою", лідери ЄС планують звернутися до Єврокомісії та закликати розробляти відповідну пропозицію, що стане основою для майбутнього рішення.

У розпорядженні видання опинився проєкт підсумкового комюніке зустрічі Євроради, що пройде у четвер 24 жовтня.

На етапі підготовки зустрічі посли ЄС неформально погодили його, і в цьому тексті міститься заклик до Єврокомісії внести пропозицію щодо репараційної позики, яка буде "підкріплена належною європейською солідарністю та розподілом ризиків".

Неназваний бельгійський дипломат підтвердив, що фактично йдеться про політичне "зелене світло" для Єврокомісії.

Неназвані співрозмовники поділилися, що у Єврокомісії впевнені у спроможності розробити юридично надійний план реалізації ідеї з "репараційною позикою".

У ЄК вважають вкрай малоймовірним сценарій, за яким колись у майбутньому у разі відмови Росії платити репарації Україні та, відповідно, втрати РФ активів, задіяних для позики, суд все одно ухвалить рішення, що ЄС має повернути Москві ці гроші.

Інший співрозмовник, європейський дипломат, сказав, що "не турбується" щодо того, що Бельгія стане на заваді рішенню.

"Бельгія виступала з максималістською позицією, щоб піти на компроміс, коли пропозиція вже буде на столі", – сказав європейський дипломат.

Нагадаємо, фінансовий репозиторій Euroclear, де зберігаються заморожені російські активи, розташований у Бельгії. З цієї причини бельгійська влада особливо переймається за потенційні юридичні наслідки будь-яких рішень із залученням російських активів.

У публікації зазначають, що навіть без фінальної згоди Бельгії у четвер Єврокомісія все одно зможе почати готувати проєкт документа для реалізації рішення.

Раніше Politico дізналися, що Єврокомісія розмірковує над тим, щоб залучити для репараційної позики Україні не лише 140 млрд євро заморожених активів РФ з фінансового репозиторію у Бельгії, а й додаткові 25 мільярдів з приватних рахунків росіян у різних країнах.

Нагадаємо, у презентованій Єврокомісією оборонній "дорожній карті" ЄС йдеться, що "репараційну позику" для України з використанням росактивів мають погодити до кінця 2025 року.

За даними ЗМІ, США не підтримали план ЄС щодо "репараційної позики" Україні.