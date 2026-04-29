Реєстр збитків від агресії РФ почав приймати заяви від юросіб та органів влади

Новини — Середа, 29 квітня 2026, 13:39 — Марія Ємець

Реєстр збитків від російської агресії проти України розпочав прийом заяв за ще п’ятьма категоріями – від юридичних осіб та органів влади різного рівня. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Реєстру 29 квітня.

Реєстр збитків України від російської агресії запустив прийом заяв за першими категоріями для юридичних осіб та державних органів. 

Йдеться про категорії B1.1, B1.2, C1.1, C1.2   завдання шкоди чи руйнування критичної та некритичної інфраструктури, та категорію C3.1 – пошкодження, знищення чи втрата активів. 

"Це фундаментально новий етап у роботі Реєстру. Вперше відкриття категорій уможливлює фіксацію не лише індивідуальних втрат, а й системних економічних втрат, яких зазнали підприємства і держава Україна внаслідок агресії РФ проти України", – зазначають у комюніке. 

Заяви категорії C можуть подавати будь-які юридичні особи, незалежно від організаційної форми і форми власності. Категорії групи B призначені для скарг від імені держави, держорганів, органів місцевого самоврядування.

У категоріях щодо інфраструктури можна подавати заяви на компенсацію вартості пошкоджених чи знищених об’єктів, а також компенсацію вартості ремонтів – включно з майбутніми. 

Заявки слід подавати через "Дію" – від керівника чи директора відповідної установи, підприємства або організації; вони також можуть делегувати це завдання уповноваженому представнику. 

Щодо особистих збитків українців внаслідок війни заявки приймаються за категоріями групи А, які відкрили першими. У лютому Реєстр збитків почав прийом заяв щодо вимушеного переміщення за межі України внаслідок агресії Росії, у березні – від ФОПів, які втратили бізнес через війну. 

Нагадаємо, міжнародний Реєстр збитків для України створили у 2023 році під егідою Ради Європи. Він є першим компонентом міжнародного компенсаційного механізму для України.

У грудні підписали конвенцію, що започатковує Компенсаційну комісію з призначення репарацій українцям за втрати і збитки, завдані російською агресією. 

"ЄвроПравда" також опублікувала покрокову інструкцію, як подати заяву до Реєстру збитків від російської агресії.

