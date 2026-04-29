Реєстр збитків від агресії РФ почав приймати заяви від юросіб та органів влади

Реєстр збитків від російської агресії проти України розпочав прийом заяв за ще п’ятьма категоріями – від юридичних осіб та органів влади різного рівня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Реєстру 29 квітня.

Йдеться про категорії B1.1, B1.2, C1.1, C1.2 – завдання шкоди чи руйнування критичної та некритичної інфраструктури, та категорію C3.1 – пошкодження, знищення чи втрата активів.

"Це фундаментально новий етап у роботі Реєстру. Вперше відкриття категорій уможливлює фіксацію не лише індивідуальних втрат, а й системних економічних втрат, яких зазнали підприємства і держава Україна внаслідок агресії РФ проти України", – зазначають у комюніке.

Заяви категорії C можуть подавати будь-які юридичні особи, незалежно від організаційної форми і форми власності. Категорії групи B призначені для скарг від імені держави, держорганів, органів місцевого самоврядування.

У категоріях щодо інфраструктури можна подавати заяви на компенсацію вартості пошкоджених чи знищених об’єктів, а також компенсацію вартості ремонтів – включно з майбутніми.

Заявки слід подавати через "Дію" – від керівника чи директора відповідної установи, підприємства або організації; вони також можуть делегувати це завдання уповноваженому представнику.

Щодо особистих збитків українців внаслідок війни заявки приймаються за категоріями групи А, які відкрили першими. У лютому Реєстр збитків почав прийом заяв щодо вимушеного переміщення за межі України внаслідок агресії Росії, у березні – від ФОПів, які втратили бізнес через війну.

Нагадаємо, міжнародний Реєстр збитків для України створили у 2023 році під егідою Ради Європи. Він є першим компонентом міжнародного компенсаційного механізму для України.

У грудні підписали конвенцію, що започатковує Компенсаційну комісію з призначення репарацій українцям за втрати і збитки, завдані російською агресією.

