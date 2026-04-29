Зеленський подякував королю Чарльзу за згадку України у промові перед Конгресом США

Президент Володимир Зеленський подякував британському королю Чарльзу III, який згадав про Україну під час свого виступу перед американським Конгресом.

Про це Зеленський написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив український президент, заклик підтримувати Україну потрібен, щоб "забезпечити гідний і тривалий мир в Україні та всій Європі".

"Я дякую Його Величності королю Чарльзу III, Сполученому Королівству та всім відважним американцям за цей гучний заклик до єдності на підтримку України з іншого боку Атлантики", – написав Зеленський.

Він також додав, що "народ України глибоко цінує всю підтримку, надану Сполученим Королівством та Сполученими Штатами".

Нагадаємо, у виступі перед Конгресом США король Чарльз наголосив на необхідності "рішучої підтримки" України.

Чотириденний державний візит королівського подружжя до США розпочався у понеділок, 27 квітня, попри нещодавню стрілянину у Вашингтоні під час заходу з американськими високопосадовцями та президентом Дональдом Трампом.

Цей візит Чарльза III має на меті відзначити історичні зв'язки між двома близькими союзниками у зв'язку з 250-ю річницею здобуття США незалежності.