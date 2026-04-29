Президент Румунії не побоюється імпічменту через те, що проти уряду з ультраправими

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що не сприймає серйозно спекуляції про можливість втрати ним посади у разі відмови затверджувати потенційний уряд за участю ультраправого Альянсу за об’єднання румунів (AUR).

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

29 квітня Дана під час поїздки у Хорватію запитали, чи він залишається при своїй позиції, що не затвердить потенційний уряд за участі ультраправих, та чи не побоюється втратити посаду за такого сценарію.

Нікушор Дан зазначив, що вважає дуже малоймовірним формування нової коаліції соціал-демократами та AUR після їхнього виходу з коаліції з національно-ліберальною партією.

"Теоретичний сценарій, про який ви говорите – вкрай малоймовірний. Від соціал-демократів не лунало заяв, які би вказували на нього", – зазначив президент.

"Конституція Румунії закріплює прозахідний курс Румунії. І коли я робив заяву, від якої я і зараз не відмовляюся, я керувався цим. Я діятиму таким чином, щоб при владі у Румунії були прозахідні сили… Призупинення (на посаді) – це дуже серйозний механізм, через який парламент, а потім громадяни карають тих, хто порушив конституцію. Ми і близько не на цьому етапі", – сказав Дан.

Перед цим у понеділок прем’єр Іліє Боложан висловив побоювання, що якщо соціал-демократи домовляться про альянс з ультраправими, вони можуть отримати достатню більшість, щоб та усунути Нікушора Дана з посади.

Йдеться про процедуру імпічменту, яка у Румунії потребує голосування у парламентській залі та подальшого затвердження рішення на референдумі, після чого результати референдуму має затвердити Конституційний суд. За історію посткомуністичної Румунії імпічмент президентам ініціювали тричі, в одному випадку спроба була успішною (щодо Траяна Бесеску у 2007 році).

Нагадаємо, Румунія увійшла в політичну кризу після розколу керівної коаліції. Проєвропейський уряд Іліє Боложана опинився під загрозою розпаду після того, як 20 квітня Соціал-демократична партія Румунії проголосувала за відкликання своєї підтримки прем'єр-міністра та закликала його подати у відставку.

Сім міністрів від Соціал-демократичної партії, яка була найбільшою в коаліції, подали у відставку 23 квітня.

Соціал-демократи виступають проти політики уряду щодо підвищення податків, скорочення державного апарату, перегляду соціальних витрат, обмеження бюджетних привілеїв, аудиту державних компаній, посилення контролю за витратами та навіть проти спроб прив’язати управління публічними ресурсами до показників ефективності.

