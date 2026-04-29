Reuters: Британія не зупиняє "тіньові судна" РФ попри дозвіл Стармера на перехоплення

Рішення прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера дозволити британським військовим проводити огляд суден так званого "тіньового флоту" Росії не мало помітного впливу на кількість суден, що проходять через британські води.

Це показує аналіз агентства Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Протягом місяця після погрози Стармера, висловленої 25 березня, британськими водами пройшло щонайменше 98 російських суден, що підпадають під санкції Великої Британії. Це приблизно відповідає показникам кожного з останніх трьох місяців.

Не було жодних повідомлень про огляд або затримання цих суден, які зазвичай мають непрозору структуру власності і можуть перевозити нафту, зерно та зброю, часто на підтримку війни Росії в Україні.

Дані моніторингу LSEG показують, що 63 судна пройшли в межах 12 морських миль від берегової лінії в Ла-Манші, за найкоротшим маршрутом між Балтійським морем і південною Європою.

Ще 35 суден пройшли через виключну економічну зону Великої Британії, яка простягається на 200 морських миль від узбережжя.

Інші європейські країни, зокрема Франція, Бельгія та Швеція, протягом останніх місяців здійснювали огляд і затримували судна російського "тіньового флоту".

Лондон має у своєму санкційному списку 544 судна, пов’язані з російським "тіньовим флотом".

Дані свідчать, що принаймні 10 суден, які проходили через ці води, вдавалися до "спуфінгу", тобто вимикання або маніпулювання своїми системами стеження.

Аналітики зазначають, що відсутність послідовних дій з боку Великої Британії відображає кілька викликів, зокрема відсутність спеціалізованої берегової охорони, а також юридичні та економічні складнощі, пов’язані з роботою з такою великою кількістю суден.

Наприкінці березня прем'єр-міністр Британії Кір Стармер погодився, що Збройні сили та правоохоронці Великої Британії тепер зможуть перехоплювати судна "тіньового флоту" Росії.

У відповідь у Росії пригрозили Британії наслідками.