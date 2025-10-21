СМИ: в ЕС приблизились к согласию для "репарационного займа" Украине

Бельгия якобы согласилась не блокировать идею ЕС по "репарационному займу" Украине с использованием замороженных российских активов, в связи с чем Евросоюз теперь сможет перейти к практическим шагам.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

После сигнала от Бельгии о том, что она не будет становиться на пути идеи с "репарационным займом", лидеры ЕС планируют обратиться к Еврокомиссии и призвать разрабатывать соответствующее предложение, которое станет основой для будущего решения.

В распоряжении издания оказался проект итогового коммюнике встречи Евросовета, которая пройдет в четверг 24 октября.

На этапе подготовки встречи послы ЕС неформально согласовали его, и в этом тексте содержится призыв к Еврокомиссии внести предложение по репарационному займу, которое будет "подкреплено надлежащей европейской солидарностью и распределением рисков".

Неназванный бельгийский дипломат подтвердил, что фактически речь идет о политическом "зеленом свете" для Еврокомиссии.

Неназванные собеседники поделились, что в Еврокомиссии уверены в способности разработать юридически надежный план реализации идеи с "репарационным займом".

В ЕК считают крайне маловероятным сценарий, по которому когда-то в будущем в случае отказа России платить репарации Украине и, соответственно, потери РФ активов, задействованных для займа, суд все равно примет решение, что ЕС должен вернуть Москве эти деньги.

Другой собеседник, европейский дипломат, сказал, что "не беспокоится" относительно того, что Бельгия станет помехой решению.

"Бельгия выступала с максималистской позицией, чтобы пойти на компромисс, когда предложение уже будет на столе", – сказал европейский дипломат.

Напомним, финансовый репозиторий Euroclear, где хранятся замороженные российские активы, расположен в Бельгии. По этой причине бельгийские власти особенно переживают за потенциальные юридические последствия любых решений с привлечением российских активов.

В публикации отмечают, что даже без финального согласия Бельгии в четверг Еврокомиссия все равно сможет начать готовить проект документа для реализации решения.

Ранее Politico узнали, что Еврокомиссия размышляет над тем, чтобы привлечь для репарационного займа Украине не только 140 млрд евро замороженных активов РФ с финансового репозитория в Бельгии, но и дополнительные 25 миллиардов из частных счетов россиян в разных странах.

По данным СМИ, США не поддержали план ЕС по "репарационному займу" Украине.