У Брюсселі визначили, коли представлять оцінку готовності України до членства в ЄС

Європейська комісія визначила дату оприлюднення "звіту про розширення" – щорічної оцінки стану втілення права ЄС у державах-кандидатах, його представлять за два тижні.

Про це заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова під час дискусії на Accession Exchange Forum у Києві.

Матернова нагадала, що у рамках переговорів про вступ ключове значення має прогрес реформ, який демонструє Україна.

За її словами, Європейська комісія вже визначила, коли надасть свою оцінку стану справ у наближенні України до права ЄС. "4 листопада буде звіт про розширення, ми його представимо у Брюсселі".

Нагадаємо, щорічний звіт про розширення є ключовим документом, який описує стан наближення держав-кандидатів до права ЄС.

Днями був опублікований "тіньовий звіт" про виконання Україною ключових глав переговорів з ЄС.

