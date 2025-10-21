В Брюсселе определили, когда представят оценку готовности Украины к членству в ЕС

Европейская комиссия определила дату обнародования "отчета о расширении" – ежегодной оценки состояния воплощения права ЕС в государствах-кандидатах, его представят через две недели.

Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова во время дискуссии на Accession Exchange Forum в Киеве.

Матернова напомнила, что в рамках переговоров о вступлении ключевое значение имеет прогресс реформ, который демонстрирует Украина.

По ее словам, Европейская комиссия уже определила, когда предоставит свою оценку состояния дел в приближении Украины к праву ЕС. "4 ноября будет отчет о расширении, мы его представим в Брюсселе".

Напомним, ежегодный отчет о расширении является ключевым документом, который описывает состояние приближения государств-кандидатов к праву ЕС.

На днях был опубликован "теневой отчет" о выполнении Украиной ключевых глав переговоров с ЕС.

О прошлогоднем отчете читайте в статье Рейтинг евроинтеграции-2024. От "коррупции" до телемарафона: как ЕС оценивает готовность Украины к вступлению.