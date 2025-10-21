Польща розслідує спробу агентів РФ відправити в Україну посилки з вибухівкою

У Польщі прокурори розпочали розслідування діяльності розвідки РФ проти країни – кілька підозрюваних осіб намагалися відправити в Україну посилки з вибуховими та запальними матеріалами.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Національна прокуратура розпочала розслідування діяльності російської розвідки проти Польщі. Про це стало відомо після того, як прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що Агентство внутрішньої безпеки у співпраці з іншими службами затримало вісім осіб, підозрюваних у підготовці диверсійних актів протягом останніх днів.

Згідно з висновками слідчих, група осіб, які працювали на російські спецслужби, готувала до 16 жовтня диверсійні дії, що полягали у відправленні в Україну посилок із вибуховими та запальними матеріалами.

За інформацією прокуратури, посилки мали самозайматися або вибухати під час транспортування. Метою запланованих дій було залякати населення та дестабілізувати країни ЄС, які підтримують Україну. Однак посилки були перехоплені румунськими службами до того, як стався вибух.

У зв'язку з цією справою в Польщі було затримано Данила Г., а в Румунії – двох українських громадян, які співпрацювали з підозрюваним.

Згідно з висновками слідства, Данило Г. діяв спільно з іншими особами, виконуючи завдання, доручені російськими спецслужбами. 17 жовтня окружний суд столиці Варшави ухвалив рішення про тримісячне утримання підозрюваного під вартою.

Румунський суд ухвалив рішення про утримання під вартою затриманих у країні громадян протягом 30 днів.

Речник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський заявив, що впродовж останніх місяців співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали загалом 55 осіб, які діяли на шкоду Польщі та в інтересах російської розвідки.

У серпні у Польщі висунули звинувачення громадянину Білорусі, який хотів співпрацювати з білоруським КДБ і брати участь в диверсіях на території ЄС.

Повідомляли також, що висунули обвинувачення на адресу 27-річного колумбійця, який може стояти за двома підпалами в Польщі.

Після цього Туск заявив, що влада буде діяти безжально проти тих, хто планує дестабілізувати ситуацію в країні.