Польша расследует попытку агентов РФ отправить в Украину посылки со взрывчаткой

В Польше прокуроры начали расследование деятельности разведки РФ против страны – несколько подозреваемых пытались отправить в Украину посылки со взрывчатыми и зажигательными материалами.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Национальная прокуратура начала расследование деятельности российской разведки против Польши. Об этом стало известно после того, как премьер-министр Дональд Туск заявил, что Агентство внутренней безопасности в сотрудничестве с другими службами задержало восемь человек, подозреваемых в подготовке диверсионных актов в последние дни.

Согласно выводам следователей, группа лиц, работавших на российские спецслужбы, готовила к 16 октября диверсионные действия, заключавшиеся в отправке в Украину посылок со взрывчатыми и зажигательными материалами.

По информации прокуратуры, посылки должны были самовозгораться или взрываться во время транспортировки. Целью запланированных действий было запугать население и дестабилизировать страны ЕС, которые поддерживают Украину. Однако посылки были перехвачены румынскими службами до того, как произошел взрыв.

В связи с этим делом в Польше был задержан Даниил Г., а в Румынии – двое украинских граждан, которые сотрудничали с подозреваемым.

Согласно выводам следствия Даниил Г. действовал совместно с другими лицами, выполняя задания, порученные российскими спецслужбами. 17 октября окружной суд столицы Варшавы принял решение о трехмесячном содержании подозреваемого под стражей.

Румынский суд принял решение о содержании под стражей задержанных в стране подозреваемых в течение 30 дней.

Представитель координатора польских спецслужб Яцек Добжинский заявил, что в течение последних месяцев сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали всего 55 человек, которые действовали во вред Польше и в интересах российской разведки.

В августе в Польше предъявили обвинения гражданину Беларуси, который хотел сотрудничать с белорусским КГБ и участвовать в диверсиях на территории ЕС.

Сообщали также, что выдвинули обвинения в адрес 27-летнего колумбийца, который может стоять за двумя поджогами в Польше.

После этого Туск заявил, что власти будут действовать безжалостно против тех, кто планирует дестабилизировать ситуацию в стране.