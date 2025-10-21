Посол ЄС сподівається на згоду щодо 19-го пакета санкцій на саміті Євроради

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова сподівається, що за підсумками засідання Євроради цього тижня лідери погодять довгоочікуваний 19-й пакет санкцій проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у коментарі журналістам під час Accession Exchange Forum у Києві.

На запитання про її очікування від саміту Матернова зазначила, що "краще говоритиме про сподівання, а не очікування".

"Отже, я сподіваюся, що ми досягнемо консенсусу щодо 19-го пакету санкцій, а також – що ми досягнемо згоди щодо репараційної позики, підкріпленої замороженими (російськими) активами. Думаю, це стане дуже сильним меседжем і для України, і для Росії", – зазначила посол.

Нагадаємо, напередодні у Словаччині натякнули на підтримку 19-го пакета санкцій проти РФ після діалогу з Єврокомісією. Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас прогнозує, що новий пакет санкцій може бути затверджений у четвер, 23 жовтня.

Тим часом ЗМІ неофіційно дізналися, що ЄС близький до згоди щодо "репараційної позики".