Посол ЕС надеется на согласие по 19-му пакету санкций на саммите Евросовета

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова надеется, что по итогам заседания Евросовета на этой неделе лидеры согласуют долгожданный 19-й пакет санкций против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в комментарии журналистам во время Accession Exchange Forum в Киеве.

На вопрос о ее ожиданиях от саммита Матернова отметила, что "лучше говорить о надеждах, а не ожиданиях".

"Итак, я надеюсь, что мы достигнем консенсуса по 19-му пакету санкций, а также – что мы достигнем согласия по репарационному займу, подкрепленному замороженными (российскими) активами. Думаю, это станет очень сильным месседжем и для Украины, и для России", – отметила посол.

Напомним, накануне в Словакии намекнули на поддержку 19-го пакета санкций против РФ после диалога с Еврокомиссией. Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас прогнозирует, что новый пакет санкций может быть утвержден в четверг, 23 октября.

Между тем СМИ неофициально узнали, что ЕС близок к согласию по "репарационному займу".