Міністерка оборони Литви розглядає можливість відставки

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне заявила в понеділок, що вона обмірковує своє майбутнє в уряді після того, як прем'єрка Інга Ругінене публічно висловила сумніви щодо її лідерських якостей.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує LRT.

За словами Шакалієне, прем'єр-міністерка дала зрозуміти, що її довіра до неї похитнулася.

"Я не зовсім розумію, як можна працювати в такій атмосфері", – сказала міністерка оборони журналістам.

Вона додала, що планує зустрітися зі своєю командою в понеділок або вівторок, щоб вирішити щодо подальших кроків.

"Я працюю в команді – люди, які залишили інші роботи, щоб приєднатися до міністерства з патріотизму, заслуговують на те, щоб брати участь у прийнятті остаточного рішення", – сказала вона.

Минулого тижня Ругінене зажадала від Шакалієне пояснень щодо неформального брифінгу Міністерства оборони для інфлюенсерів у соціальних мережах про оборонний бюджет на 2026 рік, а також щодо її нібито зв'язків з представниками оборонної промисловості.

У понеділок Ругінене оголосила, що Міністерство оборони втратить повноваження з нагляду за оборонною промисловістю. Тепер цим портфелем займатимуться Міністерство фінансів та Міністерство економіки та інновацій, що Шакалієне назвала "сюрпризом".

Хоча Шакалієне заявила, що нічого не знала про неофіційну зустріч, прем'єрка і голова Соціал-демократичної партії Міндаугас Сінкевічюс заявили, що більше не довіряють їй.

Суперечка виникла після того, як після неформального брифінгу в інтернеті з'явилися заяви про те, що уряд не виконує свою обіцянку виділити 5% ВВП на оборону. Однак останній проєкт державного бюджету передбачає виділення 5,38% ВВП, або 4,79 млрд євро, на оборонні витрати.