Министр обороны Литвы рассматривает возможность отставки

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила в понедельник, что она раздумывает над своим будущим в правительстве после того, как премьер Инга Ругинене публично выразила сомнения относительно ее лидерских качеств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует LRT.

По словам Шакалиене, премьер-министр дала понять, что ее доверие к ней пошатнулось.

"Я не совсем понимаю, как можно работать в такой атмосфере", – сказала министр обороны журналистам.

Она добавила, что планирует встретиться со своей командой в понедельник или вторник, чтобы принять решение по дальнейшим шагам.

"Я работаю в команде – люди, которые оставили другие работы, чтобы присоединиться к министерству из патриотизма, заслуживают того, чтобы участвовать в принятии окончательного решения", – сказала она.

На прошлой неделе Ругинене потребовала от Шакалиене объяснений относительно неформального брифинга Министерства обороны для инфлюенсеров в социальных сетях об оборонном бюджете на 2026 год, а также относительно ее якобы связей с представителями оборонной промышленности.

В понедельник Ругинене объявила, что Министерство обороны утратит полномочия по надзору за оборонной промышленностью. Теперь этим портфелем будут заниматься Министерство финансов и Министерство экономики и инноваций, что Шакалиене назвала "сюрпризом".

Хотя Шакалиене заявила, что ничего не знала о неофициальной встрече, премьер и председатель Социал-демократической партии Миндаугас Синкевичюс заявили, что больше не доверяют ей.

Спор возник после того, как после неформального брифинга в интернете появились заявления о том, что правительство не выполняет свое обещание выделить 5% ВВП на оборону. Однако последний проект государственного бюджета предусматривает выделение 5,38% ВВП, или 4,79 млрд евро, на оборонные расходы.