Прем'єрка Литви скоротила портфель міністерки оборони після суперечки 

Прем’єрка Литви Інга Ругінене оголосила, що відповідальність за нагляд над оборонною промисловістю країни буде передано іншим міністерствам через напружені відносини з міністеркою оборони Довіле Шакалієне.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Напруга між прем’єркою та Шакалієне стала публічною після повідомлень у ЗМІ про спроби Міноборони добитися збільшення фінансування армії через тиск громадськості.

Минулого тижня міністерство провело неформальну презентацію оборонного бюджету на 2026 рік для військових блогерів та інфлюенсерів. Після цього в мережі з’явилися пости з твердженнями, що уряд не виконав обіцянку виділити 5% ВВП на оборону. Шакалієне заперечила, що знала про цю зустріч.

"Ми щойно провели робочу розмову й розійшлися з міністеркою. Це дуже неприємна ситуація, у якій ми опинилися, особливо з огляду на бюджет. Не секрет, що це була остання крапля, яка переповнила чашу", – сказала Ругінене журналістам після зустрічі.

"Тому я вирішила передати портфель оборонної промисловості провідним міністерствам – економіки та інновацій і фінансів. Відтепер саме ці міністерства опікуватимуться цим напрямом", – додала вона, зазначивши, що офіційне розпорядження буде видане найближчим часом.

Ругінене зазначила, що цінує відкритість і очікує прозорості та підзвітності від усіх міністрів.

"Я дуже хотіла б, щоб усі проблемні питання вирішувалися разом, як команда, а не через медіа. Дуже прикро, що попри наші серйозні зусилля для зміцнення оборони, ми опинилися у внутрішній інформаційній війні", – додала вона.

Прем’єрка зазначила, що під час зустрічі вони з Шакалієне обговорили багато питань, але визнала, що її довіра до міністерки оборони похитнулася.

Згідно з проєктом державного бюджету на 2026 рік, видатки на оборону становитимуть 5,38% ВВП, що перевищує задекларовану мету уряду.

Шакалієне заявила, що запропоноване фінансування достатнє для виконання основних оборонних зобов’язань Литви, хоча її міністерство просило трохи більше.

Лідер Соціал-демократичної партії Міндаугас Сінкявічюс назвав неформальну презентацію "дивним жанром", тоді як Ругінене охарактеризувала її як "саботаж" і "непорозуміння", підкресливши, що не допустить політичних маневрів у такій критичній сфері, як національна оборона.