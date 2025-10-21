У Кремлі "не мають розуміння", коли може пройти зустріч Трампа і Путіна

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що точних термінів проведення саміту між лідерами США і Росії немає.

Його заяву у вівторок наводить російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Пєсков сказав, що ні президент США Дональд Трамп, ні глава Кремля Владімір Путін не називали точних термінів саміту.

"Потрібна підготовка, серйозна підготовка. Ви чули заяви і американської сторони, і нашої, що на це може знадобитися час. Тому тут, власне, якихось точних термінів, позначених спочатку, не було", – сказав Пєсков.

Так він прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що зустріч двох лідерів може бути відкладена.

Він додав, що на цей момент "немає розуміння", коли такий саміт може відбутися, а пропозиції до запланованого саміту в Будапешті не можуть озвучуватися "в мегафонному режимі".

"Звичайно, озвучування пропозицій не може бути в такому, знаєте, "мегафонному режимі", цей все-таки досить дискретний процес повинен бути в інтересах цього самого процесу і його результативності", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше телеканал CNN повідомив, що зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова, що мала відбутися цього тижня, відклалася з невідомих причин.

Ця зустріч мала бути підготовчою до організації саміту Трампа та Путіна.

У Москві назвали "некоректними" повідомлення ЗМІ про відкладену зустріч держсекретаря США та очільника МЗС РФ.

Можливою датою зустрічі Рубіо і Лаврова називали 23 жовтня. Також ЗМІ повідомляли, що відкладення зустрічі топдипломатів РФ і США може означати відкладення саміту Трампа і Путіна.