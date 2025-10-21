В Кремле "нет понимания", когда может пройти встреча Трампа и Путина

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что точных сроков проведения саммита между лидерами США и России нет.

Его заявление во вторник приводит российское агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Песков сказал, что ни президент США Дональд Трамп, ни глава Кремля Владимир Путин не называли точных сроков саммита.

"Нужна подготовка, серьезная подготовка. Вы слышали заявления и американской стороны, и нашей, что на это может понадобиться время. Поэтому здесь, собственно, каких-то точных сроков, обозначенных изначально, не было", – сказал Песков.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что встреча двух лидеров может быть отложена.

Он добавил, что на данный момент "нет понимания", когда такой саммит может состояться, а предложения к запланированному саммиту в Будапеште не могут озвучиваться "в мегафонном режиме".

"Конечно, озвучивание предложений не может быть в таком, знаете, "мегафонном режиме", этот все-таки достаточно дискретный процесс должен быть в интересах этого самого процесса и его результативности", – сказал Песков.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которая должна была состояться на этой неделе, отложена по неизвестным причинам.

Эта встреча должна была быть подготовительной к организации саммита Трампа и Путина.

В Москве назвали "некорректными" сообщения СМИ об отложенной встрече госсекретаря США и главы МИД РФ.

Возможной датой встречи Рубио и Лаврова называли 23 октября. Также СМИ сообщали, что отложение встречи топ-дипломатов РФ и США может означать отложение саммита Трампа и Путина.