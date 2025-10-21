В Нидерландах перед матчем задержали 180 итальянских футбольных фанатов

В Нидерландах перед матчем футбольной Лиги чемпионов в Эйндховене задержали 180 фанатов, опасаясь масштабных столкновений с их участием.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Задержания произошли вечером 20 октября в центре Эйндховена, перед футбольным матчем между местным футбольным клубом ПСВ и итальянским Наполи.

В полиции сообщили, что задержали около 180 фанатов последнего из-за признаков того, что между фанатами команд могли начаться столкновения. Перед задержанием фанатам "сделали замечания относительно их поведения", но ситуация не изменилась, поэтому правоохранители прибегли к задержаниям.

Также за провокационное поведение задержали четырех болельщиков ПСВ.

Фанатов Наполи забрали в полицейские участки для допросов, после чего утром отпустили.

Перед этим уже больше недели матч рассматривали как немалую угрозу общественному порядку. Для фанатов Наполи выделили 1600 мест на стадионе, их все выкупили. В полиции отмечали, что ожидают приезда около 300 болельщиков, которые могут представлять риск.

Мэрия обозначила ряд районов города зонами повышенного риска в связи с матчем, что позволило полиции превентивно проводить обыски.

Три года назад перед матчем в Амстердаме с клубом Аякс задержали около сотни болельщиков Наполи.

Напомним, в июне после футбольного матча во Франции задержали более 300 фанатов-участников беспорядков.

В августе МИД Польши пришлось отреагировать на поведение израильских фанатов, которые развернули баннер о "поляках-убийцах".