Европарламент одобрил новые правила ЕС по водительским удостоверениям

Европарламент во вторник утвердил обновление правил ЕС относительно водительских удостоверений, цель которых – способствовать безопасности дорожного движения и уменьшить количество ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба парламента, информирует "Европейская правда".

Экзамен для получения водительского удостоверения теперь должен включать знания о рисках, связанных с "мертвыми зонами", системы помощи водителю, безопасное открывание дверей и опасность отвлечения внимания из-за использования телефона.

Новые требования к обучению и тестированию будут уделять больше внимания осознанию рисков для пешеходов, детей, велосипедистов и других уязвимых участников дорожного движения.

Водительские удостоверения для мотоциклов и автомобилей должны быть действительными в течение 15 лет, но государства-члены могут сократить этот срок до 10 лет, если водительское удостоверение используется как национальный документ, удостоверяющий личность.

Удостоверение для водителей грузовиков и автобусов будет действовать пять лет.

Страны ЕС могут сокращать срок действия удостоверения для водителей в возрасте от 65 лет, чтобы обязать их проходить более частые медицинские осмотры или курсы повышения квалификации.

Перед получением первого удостоверения или во время его обновления водитель должен пройти медицинский осмотр, в частности проверку зрения и сердечно-сосудистого состояния.

Страны ЕС могут разрешить замену медицинского осмотра для водителей автомобилей или мотоциклов самооценкой или другими национальными системами проверки.

Впервые правила ЕС вводят испытательный период не менее двух лет для неопытных водителей. В течение этого периода для них будут действовать более строгие правила и санкции за управление в состоянии алкогольного опьянения, а также за непристегнутый ремень безопасности или отсутствие детских удерживающих систем.

Кроме того, 17-летние смогут получить водительское удостоверение категории B, но до достижения 18 лет они смогут ездить только в сопровождении опытного водителя.

Чтобы смягчить дефицит профессиональных водителей, новые правила позволят 18-летним получить удостоверение на управление грузовиком (категория C) и 21-летним – автобусом (категория D), при условии наличия сертификата профессиональной компетентности. В противном случае водителю нужно будет иметь 21 и 24 года соответственно, чтобы управлять этими транспортными средствами.

Согласно новым правилам, цифровое водительское удостоверение, доступное на мобильном телефоне, постепенно должно стать основным форматом удостоверения в ЕС. Однако депутаты Европарламента добились права для водителей получить физическое удостоверение.

Новые правила вступят в силу на 20-й день после их публикации в Официальном журнале Европейского Союза. Страны ЕС будут иметь три года, чтобы внести эти положения в национальное законодательство, и еще один год – для подготовки к их внедрению.

Напомним, в Британии планируют обязать водителей старше 70 лет проверять зрение.

А в Молдове сотни новых водителей потеряли свои водительские удостоверения после массовой проверки видеозаписей экзамена, на которых заметили, что инспекторы "закрывали глаза" на явные нарушения.