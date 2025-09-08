У Чехії затримали водія "фантомного" гоночного авто, яке бачили на дорогах з 2019 року

Поліція Чехії нарешті затримала водія червоного гоночного автомобіля-порушника, який неодноразово бачили на автостраді з 2019 року.

Про це йдеться у публікації BBC, пише "Європейська правда".

Червоний гоночний автомобіль, повністю оформлений у кольорах Ferrari, простежили до маєтку в селі Бук, що за 60 км на південний захід від Праги, після останнього повідомлення про його появу на дорозі.

фото поліції чехії

У неділю вранці з’явилося відео, на якому автомобіль рухається автострадою D4 і зупиняється на заправці. Водія, 51-річного чоловіка, затримали вдома та взяли під варту після короткої відмови вийти з машини.

Чоловік спершу сперечався з поліцейськими та заявляв, що ті незаконно перебувають на приватній території. Зрештою він поступився і погодився поїхати до відділку для допиту – усе ще у своєму червоному гоночному комбінезоні та шоломі. Він відмовився відповідати на будь-які запитання.

Чоловік, якого ідентифікували як його сина, розповів місцевим журналістам, що будинок оточили кілька десятків поліцейських машин і вертоліт, що він назвав непропорційною реакцією "на нібито наше порушення правил дорожнього руху".

Поліцейським уперше вдалося поспілкуватися з водієм-порушником ще у 2019 році, коли в інтернеті почали з’являтися фото та відео автомобіля на трасі.

Вони розшукали транспортний засіб і допитали його власника, який заперечив, що виїжджав на автостраду. Невідомо, чи та сама особа нині заарештована. Оскільки на фото та відео водій був у шоломі, його не вдалося ідентифікувати, і поліція не могла просунутися далі у справі.

Автомобіль часто описували як "болід Ferrari Формули-1". Однак, за даними сайту auto.cz, насправді це Dallara GP2/08 – гоночний автомобіль, розроблений італійською компанією Dallara для участі в серії GP2, яка є підготовчою категорією для Формули-1.

Незалежно від походження машини, її власнику тепер загрожує штраф за керування транспортним засобом на автостраді без фар, покажчиків повороту та номерних знаків, а також можливе позбавлення водійських прав.

