Народжуваність в Італії у 2024 році могла опуститись до рекордного мінімуму

Попередні дані Національного статистичного агентства Італії (ISTAT) свідчать, що рівень народжуваності у країні у 2024 році опустився до мінімуму за всю історію спостережень.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в бюлетені ISTAT.

За даними ISTAT, у 2024 році в Італії було зареєстровано 369 944 народжень, що на 2,6% менше, ніж роком раніше.

Таким чином, середня кількість дітей на одну жінку досягла історичного мінімуму – 1,18, що менше, ніж у 2023 році (1,20), який і так був найгіршим з демографічного погляду за історію Італії.

За попередніми даними, за січень-липень 2025 року народжуваність знизилася приблизно на 13 тисяч порівняно з аналогічним періодом 2024 року (-6,3%). Попередній коефіцієнт народжуваності за цей період становить 1,13.

Тенденція до зниження народжуваності в Італії безперервно триває з 2008 року і повʼязана як зі зменшенням схильності пар заводити дітей, так і зі зменшенням кількості потенційних батьків.

Тривалий спад народжуваності в Італії вважається національною проблемою. Але незважаючи на обіцянки чинної глави уряду Джорджі Мелоні та її попередників вирішити ці проблеми, нікому досі не вдалося зупинити цей спад.

Національне статистичне агентство Італії раніше прогнозувало, що італійське населення працездатного віку скоротиться більш ніж на одну п'яту протягом наступних 25 років.