Рождаемость в Италии в 2024 году могла опуститься до рекордного минимума

Предварительные данные Национального статистического агентства Италии (ISTAT) свидетельствуют, что уровень рождаемости в стране в 2024 году опустился до минимума за всю историю наблюдений.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в бюллетене ISTAT.

По данным ISTAT, в 2024 году в Италии было зарегистрировано 369 944 рождений, что на 2,6% меньше, чем годом ранее.

Таким образом, среднее количество детей на одну женщину достигло исторического минимума – 1,18, что меньше, чем в 2023 году (1,20), который и так был худшим с демографической точки зрения за историю Италии.

По предварительным данным, за январь-июль 2025 года рождаемость снизилась примерно на 13 тысяч по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (-6,3%). Предварительный коэффициент рождаемости за этот период составляет 1,13.

Тенденция к снижению рождаемости в Италии непрерывно продолжается с 2008 года и связана как с уменьшением склонности пар заводить детей, так и с уменьшением количества потенциальных родителей.

Длительный спад рождаемости в Италии считается национальной проблемой. Но несмотря на обещания действующей главы правительства Джорджи Мелони и ее предшественников решить эти проблемы, никому до сих пор не удалось остановить этот спад.

Национальное статистическое агентство Италии ранее прогнозировало, что итальянское население трудоспособного возраста сократится более чем на одну пятую в течение следующих 25 лет.