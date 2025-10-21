Туск про затримання у зв'язку зі спробами диверсії: всі сліди ведуть на Схід

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що в тому, що стосується ініціювання дій і загроз нацбезпеці, всі сліди ведуть на Схід.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

Перед початком засідання уряду Туск нагадав, що останніми днями було затримано досить велику групу осіб, підозрюваних у підготовці диверсійних актів, а також у розвідувальній та шпигунській діяльності.

Прем'єр-міністр підкреслив, що всі сліди, з точки зору ініціювання цих дій і погроз, ведуть на Схід.

"Згідно зі способом дій, росіяни часто шукають проросійськи налаштованих громадян України, які надають себе в розпорядження російської розвідки. Це найбільш типовий тип вербування. Росіяни розраховують на додаткові політичні вигоди від такого способу дій, але серед затриманих були виявлені громадяни різних країн", – сказав Туск.

Він зазначив, що ця справа має характер розвитку.

"Наші дії, чи це закони, які гарантують фінансування, чи це інші дії організаційного та правового характеру, це не ті дії, які є суто превентивними. Це дії, завдяки яким польська держава буде набагато ефективніше боротися із загрозами тут і зараз", – оцінив прем'єр-міністр.

Раніше прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що Агентство внутрішньої безпеки у співпраці з іншими службами затримало вісім осіб, підозрюваних у підготовці диверсійних актів протягом останніх днів.

Польські прокурори розпочали розслідування діяльності розвідки РФ проти країни – кілька підозрюваних осіб намагалися відправити в Україну посилки з вибуховими та запальними матеріалами.