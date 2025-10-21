Туск о задержании в связи с попытками диверсии: все следы ведут на Восток

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что в том, что касается инициирования действий и угроз нацбезопасности, все следы ведут на Восток.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Перед началом заседания правительства Туск напомнил, что в последние дни была задержана довольно большая группа лиц, подозреваемых в подготовке диверсионных актов, а также в разведывательной и шпионской деятельности.

Премьер-министр подчеркнул, что все следы, с точки зрения инициирования этих действий и угроз, ведут на Восток.

"Согласно способу действий, россияне часто ищут пророссийски настроенных граждан Украины, которые предоставляют себя в распоряжение российской разведки. Это наиболее типичный тип вербовки. Россияне рассчитывают на дополнительные политические выгоды от такого способа действий, но среди задержанных были обнаружены граждане разных стран", – сказал Туск.

Он отметил, что это дело имеет характер развития.

"Наши действия, будь то законы, которые гарантируют финансирование, или другие действия организационного и правового характера, это не те действия, которые являются чисто превентивными. Это действия, благодаря которым польское государство будет гораздо эффективнее бороться с угрозами здесь и сейчас", – оценил премьер-министр.

Ранее премьер-министр Дональд Туск заявил, что Агентство внутренней безопасности в сотрудничестве с другими службами задержало восемь человек, подозреваемых в подготовке диверсионных актов в течение последних дней.

Польские прокуроры начали расследование деятельности разведки РФ против страны – несколько подозреваемых пытались отправить в Украину посылки со взрывчатыми и зажигательными материалами.