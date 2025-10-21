Зеленський "розминеться" з Орбаном під час саміту лідерів ЄС 23 жовтня у Брюсселі

Президент України Володимир Зеленський може не побачитися з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном на засіданні Європейської ради 23 жовтня у Брюсселі, бо той не буде присутній на обговоренні питання щодо України.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив високопосадовець ЄС, причетний до організації процесів, який побажав залишитися неназваним.

Орбан і Зеленський можуть не побачити один одного під час засідання Європейської ради у Брюсселі 23 жовтня.

"Віктор Орбан не буде брати участь в обговоренні українського питання, яке стоїть першим у порядку денному Європейської ради… Він приїде на засідання Європейської ради лише після обіду, оскільки має брати участь в урочистостях з нагоди національного свята Угорщини", – повідомив співрозмовник "Європейської правди".

Він нагадав, що право голосувати від імені Угорщини Орбан передав прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо.

Проте в Європейській раді очікують, що "висновки про Україну будуть, як і в минулі рази, затверджені не одностайно, а 26 державами – Угорщина знову утримається".

"Зеленський візьме участь в обговоренні українського питання у його першій частині. Далі лідери ЄС продовжать дискусію без українського президента", – уточнив європейський посадовець.

Наразі офіційно не підтверджується фізична присутність Зеленського у Брюсселі 23 жовтня, але очікується, що він прибуде на саміт ЄС особисто.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський запрошений взяти участь у засіданні Європейської ради 23 жовтня у Брюсселі.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибуде на саміт ЄС 23 жовтня з запізненням, оскільки планує виступити з промовою в Будапешті з нагоди національного свята, присвяченого річниці початку революції проти диктатури і радянської окупації в 1956 році.

Нагадаємо, Роберт Фіцо пропустив неформальний саміт ЄС у Копенгагені 1 жовтня через проблеми зі здоров'ям після замаху минулого року.

Європейська рада у висновках за результатами засідання 23 жовтня заявить про плани ЄС надати Україні фінансову та військову допомогу у 2026-27 роках, використовуючи для цього у тому числі грошові залишки російських заморожених активів.