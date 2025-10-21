Зеленский "разминется" с Орбаном во время саммита лидеров ЕС 23 октября в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский может не увидеться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на заседании Европейского совета 23 октября в Брюсселе, потому что тот не будет присутствовать на обсуждении вопроса по Украине.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, причастный к организации процессов, пожелавший остаться неназванным.

Орбан и Зеленский могут не увидеть друг друга во время заседания Европейского совета в Брюсселе 23 октября.

"Виктор Орбан не будет участвовать в обсуждении украинского вопроса, который стоит первым в повестке дня Европейского совета... Он приедет на заседание Европейского совета только после обеда, поскольку должен участвовать в торжествах по случаю национального праздника Венгрии", – сообщил собеседник "Европейской правды".

Он напомнил, что право голосовать от имени Венгрии Орбан передал премьер-министру Словакии Роберту Фицо.

Однако в Европейском совете ожидают, что "выводы об Украине будут, как и в прошлые разы, утверждены не единогласно, а 26 государствами – Венгрия снова воздержится".

"Зеленский примет участие в обсуждении украинского вопроса в его первой части. Далее лидеры ЕС продолжат дискуссию без украинского президента", – уточнил европейский чиновник.

Пока официально не подтверждается физическое присутствие Зеленского в Брюсселе 23 октября, но ожидается, что он прибудет на саммит ЕС лично.

Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский приглашен принять участие в заседании Европейского совета 23 октября в Брюсселе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибудет на саммит ЕС 23 октября с опозданием, поскольку планирует выступить с речью в Будапеште по случаю национального праздника, посвященного годовщине начала революции против диктатуры и советской оккупации в 1956 году.

Напомним, Роберт Фицо пропустил неформальный саммит ЕС в Копенгагене 1 октября из-за проблем со здоровьем после покушения в прошлом году.

Европейский совет в выводах по результатам заседания 23 октября заявит о планах ЕС предоставить Украине финансовую и военную помощь в 2026-27 годах, используя для этого в том числе денежные остатки российских замороженных активов.