Reuters: отказ РФ от прекращения огня может угрожать встрече Трампа и Путина

Отказ России от немедленного прекращения огня в Украине мог поставить под угрозу саммит между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который должен состояться в Будапеште.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два высокопоставленных европейских дипломатических источника.

По словам источников Reuters, о возможных трудностях в организации саммита США и России может свидетельствовать отложенная встреча глав американской и российской дипломатии.

Они считают, что отсрочка встречи Марко Рубио и Сергея Лаврова является признаком того, что американцы могут быть не склонны проводить саммит Трампа и Путина, если Москва не откажется от своих требований.

"Я думаю, что русские хотели слишком много, и для американцев стало очевидным, что в Будапеште Трамп не достигнет никакого соглашения", – сказал Reutets один из собеседников.

Напомним, американские СМИ сообщили, что встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которая должна была состояться на этой неделе, отложилась.

Возможной датой встречи госсекретаря и главы МИД РФ называли 23 октября. Она должна была состояться для подготовки новой личной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

Конкретных причин откладывания встречи не называют, однако один из анонимных собеседников сказал, что это связано со слишком разными видениями Рубио и Лаврова относительно того, каким может быть приемлемое завершение российско-украинской войны. В публикации отмечают, что это может означать и отсрочку встречи в Будапеште, о которой договорились Трамп и Путин.

