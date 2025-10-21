Польського туриста покарають за спробу взяти "сувенір" з Помпей

Італійські правоохоронці розпочали провадження за фактом крадіжки проти 40-річного туриста з Польщі, який узяв фрагмент руїн Помпей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

За даними карабінерів, польський турист зібрав кілька фрагментів решток давньоримського міста і сховав у сумці.

На виході з парку його зупинили співробітники служби безпеки, які повідомили про випадок правоохоронцям.

Затриманий чоловік спочатку вагався, а потім, коли його попросили повернути камені, зізнався, що взяв їх, але не знав, що збирати їх незаконно. Поляк пояснив свої дії бажанням залишити собі згадку про Помпеї.

"Знахідки були вилучені та повернуті адміністрації парку, а 40-річний чоловік був звинувачений у крадіжці з обтяжувальними обставинами", – ідеться в повідомленні.

Археологічний парк Помпеї є однією з найпопулярніших визначних пам'яток країни. Місто біля підніжжя Везувію було засипане попелом, брудом і лавою в 79 році нашої ери після кількох вивержень вулкана.

У 2024 році в Помпеї запровадили щоденний ліміт на кількість туристів.

Раніше повідомлялось про туристку з Канади, яка вкрала кілька частинок стародавнього міста Помпеї, але повернула їх, заявивши, що вони "прокляті".