Польского туриста накажут за попытку взять "сувенир" из Помпей

Итальянские правоохранители начали производство по факту кражи против 40-летнего туриста из Польши, который взял фрагмент руин Помпей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

По данным карабинеров, польский турист собрал несколько фрагментов останков древнеримского города и спрятал в сумке.

На выходе из парка его остановили сотрудники службы безопасности, которые сообщили о случае правоохранителям.

Задержанный мужчина сначала колебался, а затем, когда его попросили вернуть камни, признался, что взял их, но не знал, что собирать их незаконно. Поляк объяснил свои действия желанием оставить себе память о Помпеях.

"Находки были изъяты и возвращены администрации парка, а 40-летний мужчина был обвинен в краже с отягчающими обстоятельствами", – говорится в сообщении.

Археологический парк Помпеи является одной из самых популярных достопримечательностей страны. Город у подножия Везувия был засыпан пеплом, грязью и лавой в 79 году нашей эры после нескольких извержений вулкана.

В 2024 году в Помпеях ввели ежедневный лимит на количество туристов.

Ранее сообщалось о туристке из Канады, которая украла несколько частиц древнего города Помпеи, но вернула их, заявив, что они "прокляты".