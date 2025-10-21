Чешские волонтеры объявили сбор средств на покупку украинской ракеты "Фламинго"
Чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina ("Подарок для Путина") во вторник открыла сбор средств на украинскую баллистическую ракету "Фламинго".
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщается на сайте инициативы.
В Darek pro Putina сказали, что связались с компанией Fire Point, которая разработала "Фламинго", и там рассчитали стоимость одной ракеты (12,5 миллиона чешских крон, или почти 600 тысяч долларов) и разрешили ее приобрести.
Ракету, собранную через краудфандинг, хотят назвать DANA 1 в честь Даны Драбовой – чешской политики и физика, которая умерла в начале октября.
"После оплаты ракета будет передана Вооруженным силам Украины. Они решат, когда ее использовать, и определят для нее цель. Возможно, вскоре мы узнаем, куда она долетела", – говорится в сообщении.
Этим летом Darek pro Putina передала в Украину вертолет Black Hawk UH-60, на приобретение которого объявляла сбор в ноябре 2023 года.
Инициатива "Подарок для Путина" также известна сбором на модернизированный T-72 для Украины стоимостью 30 млн крон, который назвали Томашем в честь первого президента Чехословакии.