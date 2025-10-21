Мерц розповів, як бавився з ШІ, розробляючи закони

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що використовує штучний інтелект у своїй роботі, зокрема для розробки законодавства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Мерц сказав під час візиту до Штутгарта у вівторок, що "опановує базову систему на власному комп'ютері".

"Я навіть випробував його дуже конкретно під час законодавчого проєкту, який ми схвалили у федеральному уряді, а саме – активної пенсії, який стосувався формулювання в Законі про прибутковий податок", – додав він.

Канцлер Німеччини сказав, що пропозиції ШІ були "дивовижні", і хоча технологія продемонструвала певні обмеження, він переконаний у її потенціалі.

Нідерландський наглядовий орган із захисту даних раніше попередив виборців не звертатися до чат-ботів зі штучним інтелектом за порадами щодо голосування напередодні загальних виборів в країні, які відбудуться наступного тижня.

А суперник прем'єра Угорщини Віктора Орбана Петер Мадяр звинуватив Віктора Орбана у штампуванні фейків за допомогою ШІ.