Мерц рассказал, как игрался с ИИ, разрабатывая законы

Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что использует искусственный интеллект в своей работе, в частности для разработки законодательства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Мерц сказал во время визита в Штутгарт во вторник, что "осваивает базовую систему на собственном компьютере".

"Я даже опробовал его очень конкретно во время законодательного проекта, который мы одобрили в федеральном правительстве, а именно – активной пенсии, который касался формулировки в Законе о подоходном налоге", – добавил он.

Канцлер Германии сказал, что предложения ИИ были "удивительными", и хотя технология продемонстрировала определенные ограничения, он убежден в ее потенциале.

Нидерландский надзорный орган по защите данных ранее предупредил избирателей не обращаться к чат-ботам с искусственным интеллектом за советами по голосованию накануне всеобщих выборов в стране, которые состоятся на следующей неделе.

А соперник премьера Венгрии Виктора Орбана Петер Мадяр обвинил Виктора Орбана в штамповке фейков с помощью ИИ.