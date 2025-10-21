Іспанія видасть США українця, якому інкримінують хабарництво в ООН

Високий суд Іспанії постановив екстрадувати до США українця Віталія Ваншельбойма, якому інкримінують отримання хабарів під час керівництва Управлінням ООН з проєктної діяльності (UNOPS).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Ваншельбойма арештували в березні 2025 року в іспанському місті Аліканте за міжнародним ордером, виданим США – країною, де розташована штаб-квартира ООН.

У жовтні 2024-го Трибунал зі спорів ООН зобов'язав українця повернути 58,8 мільйона доларів, втрачених в результаті угод щодо сталого розвитку, які він як очільник UNOPS уклав з британським бізнесменом Девідом Кендриком.

В обмін на ці угоди, встановив трибунал, Ваншельбойм отримав безвідсоткові позики, Mercedes для дружини та виплати для своїх дітей загальною вартістю понад 3 мільйони доларів.

Іспанські судді у своєму рішенні сказали, що Ваншелбойма екстрадують за трьома із шести звинувачень, висунутих проти нього: вимагання та отримання хабарів як член організації, що отримує федеральні кошти, шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та відмивання грошей.

Адвокати колишнього керівника UNOPS мають три дні, щоб оскаржити рішення про екстрадицію.

Ваншельбойм працював у структурах ООН з 1992 року, а Управління ООН з проєктної діяльності очолив у 2006-му. Його звільнили у січні 2023 року після внутрішнього розслідування.

Минулого року повідомлялось, що норвезький уряд ухвалив рішення екстрадувати громадянина України, який в'їхав як біженець, до Молдови, де він перебуває під слідством.

У 2023 році суд у Чехії постановив екстрадувати українця Володимира Браїловського до Франції для притягнення до кримінальної відповідальності за відмивання грошей на території Європейського Союзу.