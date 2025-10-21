Испания выдаст США украинца, которому инкриминируют взяточничество в ООН

Высший суд Испании постановил экстрадировать в США украинца Виталия Ваншельбойма, которому инкриминируют получение взяток во время руководства Управлением ООН по проектной деятельности (UNOPS).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Ваншельбойма арестовали в марте 2025 года в испанском городе Аликанте по международному ордеру, выданному США – страной, где расположена штаб-квартира ООН.

В октябре 2024 года Трибунал по спорам ООН обязал украинца вернуть 58,8 миллиона долларов, потерянных в результате соглашений об устойчивом развитии, которые он как глава UNOPS заключил с британским бизнесменом Дэвидом Кендриком.

В обмен на эти соглашения, установил трибунал, Ваншельбойм получил беспроцентные ссуды, Mercedes для жены и выплаты для своих детей общей стоимостью более 3 миллионов долларов.

Испанские судьи в своем решении сказали, что Ваншелбойма экстрадируют по трем из шести обвинений, выдвинутых против него: вымогательство и получение взяток как член организации, получающей федеральные средства, мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег.

Адвокаты бывшего руководителя UNOPS имеют три дня, чтобы обжаловать решение об экстрадиции.

Ваншельбойм работал в структурах ООН с 1992 года, а Управление ООН по проектной деятельности возглавил в 2006-м. Его уволили в январе 2023 года после внутреннего расследования.

В прошлом году сообщалось, что норвежское правительство приняло решение экстрадировать гражданина Украины, который въехал как беженец, в Молдову, где он находится под следствием.

В 2023 году суд в Чехии постановил экстрадировать украинца Владимира Браиловского во Францию для привлечения к уголовной ответственности за отмывание денег на территории Европейского Союза.