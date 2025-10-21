Глава МЗС Канади запросила Сибігу на міністерську зустріч G7

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд під час телефонної розмови з главою МЗС України Андрієм Сибігою запросила його на зустріч глав зовнішньополітичних відомств "Групи семи".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сибіга написав на Х за підсумками розмови.

Міністр сказав, що розповів канадській візаві "про наші мирні зусилля та терор Росії проти енергетичної інфраструктури" та обговорив із нею подальший санкційний тиск на Кремль і використання заморожених російських активів.

"Високо оцінюємо головування Канади в "Групі семи" і розраховуємо на рішучі кроки з надання Україні додаткового обладнання, енергетичних ресурсів та засобів протиповітряної оборони для підвищення стійкості напередодні зимового сезону", – додав він.

Сибіга також подякував канадській стороні за запрошення міністерки енергетики Світлани Гринчук на зустріч міністрів енергетики G7, яка відбудеться цього місяця в Торонто.

"Подякував міністерці за запрошення на майбутню зустріч міністрів закордонних справ G7 і висловив сподівання на подальші важливі рішення на підтримку України", – написав глава МЗС.

Раніше повідомлялось, що міністри фінансів країн "Групи семи" домовилися посилити тиск на експорт російської нафти, яка є основним джерелом доходів Росії.

У жовтні посли G7 провели термінову зустріч з міністеркою енергетики Світланою Гринчук та представниками енергосектора, щоб обговорити допомогу через російські атаки на енергетичну та цивільну інфраструктуру.