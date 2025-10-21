Глава МИД Канады пригласила Сибигу на министерскую встречу G7

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд во время телефонного разговора с главой МИД Украины Андреем Сибигой пригласила его на встречу глав внешнеполитических ведомств "Группы семи".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сибига написал в Х по итогам разговора.

Министр сказал, что рассказал канадской визави "о наших мирных усилиях и терроре России против энергетической инфраструктуры" и обсудил с ней дальнейшее санкционное давление на Кремль и использование замороженных российских активов.

"Высоко оцениваем председательство Канады в "Группе семи" и рассчитываем на решительные шаги по предоставлению Украине дополнительного оборудования, энергетических ресурсов и средств противовоздушной обороны для повышения устойчивости в преддверии зимнего сезона", – добавил он.

Сибига также поблагодарил канадскую сторону за приглашение министра энергетики Светланы Гринчук на встречу министров энергетики G7, которая состоится в этом месяце в Торонто.

"Поблагодарил министра за приглашение на предстоящую встречу министров иностранных дел G7 и выразил надежду на дальнейшие важные решения в поддержку Украины", – написал глава МИД.

Ранее сообщалось, что министры финансов стран "Группы семи" договорились усилить давление на экспорт российской нефти, которая является основным источником доходов России.

В октябре послы G7 провели срочную встречу с министром энергетики Светланой Гринчук и представителями энергосектора, чтобы обсудить помощь в связи с российскими атаками на энергетическую и гражданскую инфраструктуру.