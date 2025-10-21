Три чверті німців проти призову з використанням лотерейної системи

Переважна більшість німців відкидає ідею відновлення призову з використанням лотерейної системи.

Такими є результати опитування Forsa, проведеного для журналу Stern, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Опитування показало, що 76% вважають лотерейну систему несправедливою. Лише 21% вважає, що використання системи лотереї є справедливим. Три відсотки відмовилися від коментарів.

Минулого тижня представники парламентських фракцій ХДС/ХСС і СДПН спочатку погодили систему жеребкування. Принцип полягатиме у тому, що у разі нестачі добровольців для проходження військової служби будуть за принципом лотереї обирати призовників серед тих, хто має заповнювати відповідну анкету. Служба триватиме від 6 місяців.

Потім, зважаючи на занепокоєння всередині СДПН, партії внесли на розгляд Бундестагу Закон про модернізацію військової служби без змін.

Однак ХДС/ХСС сповнені рішучості проштовхнути лотерейну систему в подальших обговореннях.

Лише 31% виборців ХДС/ХСС підтримують лотерейну систему призову на військову службу, тоді як 65% виступають проти неї. Опозиція ще сильніша серед прихильників СДПН (75%), Лівої партії (78%), Зелених (81%) та АдН (84%).

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що призов молодих чоловіків стане стримуючим сигналом для Росії.

Голосування Бундестагу в першому читанні за закон про нові правила призову на військову службу мало відбутися ще 9 жовтня, але через триваючі суперечки його відклали.