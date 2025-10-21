Подавляющее большинство немцев отвергает идею восстановления призыва с использованием лотерейной системы.

Таковы результаты опроса Forsa, проведенного для журнала Stern, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

Опрос показал, что 76% считают лотерейную систему несправедливой. Только 21% считает, что использование системы лотереи является справедливым. Три процента отказались от комментариев.

На прошлой неделе представители парламентских фракций ХДС/ХСС и СДПГ сначала согласовали систему жеребьевки. Принцип будет заключаться в том, что в случае нехватки добровольцев для прохождения военной службы будут по принципу лотереи выбирать призывников среди тех, кто должен заполнять соответствующую анкету. Служба будет длиться от 6 месяцев.

Затем, учитывая беспокойство внутри СДПГ, партии внесли на рассмотрение Бундестага Закон о модернизации военной службы без изменений.

Однако ХДС/ХСС полны решимости протолкнуть лотерейную систему в дальнейших обсуждениях.

Только 31% избирателей ХДС/ХСС поддерживают лотерейную систему призыва на военную службу, тогда как 65% выступают против нее. Оппозиция еще сильнее среди сторонников СДПГ (75%), Левой партии (78%), Зеленых (81%) и АдГ (84%).

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что призыв молодых мужчин станет сдерживающим сигналом для России.

Голосование Бундестага в первом чтении за закон о новых правилах призыва на военную службу должно было состояться еще 9 октября, но из-за продолжающихся споров его отложили.